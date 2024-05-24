İstanbul'da siber dolandırıcılık çetesinin 'Çinli' zekası çöktü!

Türkiye'nin 17 ilinde örgütlenip kısa sürede binlerce kişiyi dolandıran siber dolandırıcılık çetesi Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu çökertildi. Çetenin liderlerinden biri olan S.X. adlı Çinli kadın, Jandarma tarafından İstanbul'da yakalanıp Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne getirdi.

Aydın merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir siber dolandırıcılık çetesinden 38 şüpheli gözaltına alındı. Bu kapsamda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen çetenin liderlerinden birinin Çin uyruklu bir kadın olduğu görüldü.

ÇETENİN 'ÇİNLİ ZEKASI' ÇÖKTÜ

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, “Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama” suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesinin lideri S.X. sorgusunun ardından diğer şüphelilerle birlikte jandarmadan adliyeye sevki sırasında habercilere tepki gösterdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin mahkemesi devam ediyor.