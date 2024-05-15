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İstanbul'da sıcak saatler! Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. Çevredekiler durumu yetkililere haber verdi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor, işte bölgeden gelen ilk görüntüler...

İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor. Eminönü'ndeki Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. Tarihi çarşıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde Mısır Çarşısı'ndan yükselen dumanlar yer aldı. 

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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