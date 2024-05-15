İstanbul'da sıcak saatler! Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. Çevredekiler durumu yetkililere haber verdi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor, işte bölgeden gelen ilk görüntüler...
İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor. Eminönü'ndeki Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. Tarihi çarşıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde Mısır Çarşısı'ndan yükselen dumanlar yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi