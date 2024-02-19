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    • Haberler > Gündem > İstanbul'da yine 'istinat' faciası! Duvar iş makinesinin üzerine düştü, 1 kişi ağır yaralı

    İstanbul'da yine 'istinat' faciası! Duvar iş makinesinin üzerine düştü, 1 kişi ağır yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, İstinat Duvarı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kadıköy’de inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin üzerine istinat duvarı çöktü. Olayda duvarın altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

    Her an Marmara'da yaşanacak depremi bekleyen İstanbul'da istinat duvar faciaları yaşanmaya devam ediyor. Mega kentin hemen hemen her noktasında yaşanan facia bu kez Kadiköy'de meydana geldi. Kadıköy’de inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin üzerine istinat duvarı çöktü. Olayda duvarın altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

    İŞ MAKİNESİ DUVARIN ALTINDA KALDI

    Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Eğitim Mahallesi Gelincik Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi çalışma yaptığı esnada çöken istinat duvarının altında kaldı.

    İstanbul'da yine 'istinat' faciası! Duvar iş makinesinin üzerine düştü, 1 kişi ağır yaralı

    BİR KİŞİ AĞIR YARALI

    Yaralanan ve bulunduğu yerde sıkışan işçi, diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İstanbul'da yine 'istinat' faciası! Duvar iş makinesinin üzerine düştü, 1 kişi ağır yaralı

    Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri inşaat alanında inceleme yaparken, inşaat alanındaki sorumlu kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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