'Okan Buruk 4 ay sonra Davinson Sanchez'i Galatasaray'da tutamaz'

Ankaragücü maçında oynadığı futbolun yanı sıra attığı golle 90 dakikaya damga vuran Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez spor yorumcularından tam not aldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray'da 3 puan sevinci yaşanırken, spor yazarlarının Davinson Sanchez, Berkan Kutlu ve şampiyonluk yarışı vurgusu dikkat çekti.

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Maçın tansiyonu 15 gün önceden başladı. "Bu zeminde top oynanır mı, bu ne rezalet!" falandır filandır. Hakikaten bu zeminde maç oynanmadı ama nasıl? Çünkü biri oynadı diğeri oynamadı, zemin bahane! Galatasaray 90 dakika boyunca istediğini yaptı. Galatasaray dün gece ilk yarıda skoru aldı, ikinci yarıda tamamen antrenman yaptı. Güzel şeyler yaptılar, maçı da hakkıyla kazandılar. Avrupa maçlarında İcardi gol attıktan sonra koşarak gelip çimde kayıyor. Çünkü hiçbir şekilde zarar görmeyecek onu biliyor. Türkiye'de gol attıktan sonra niye kaymıyor çimde? Dün akşam niye kaymadı mesela? Çünkü bir kayarsa üzerinde üç kilo çamurla kalkacak."

LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Galatasaray, 23. şampiyonluğunu Ankaragücü deplasmanında kucaklamıştı. Final haftalarına girilirken Galatasaraylı oyuncular zirveye dev adımları yine Başkent'te attı. Coşkulu, disiplinli, istekli, arzulu, çalışkan ve yardımlaşması üst düzeyde olan bir G.Saray izledim. Oyuncular hem keyif verdiler hem de kendileri oynadıkları futboldan keyif aldılar. Davidson Sanchez'e hayran kaldım. Sanchez'i iyi ki yönetim transfer etmiş. Kolombiyalı yıldız oyuna resmen hükmetti. Doğru pozisyon alarak rakibe pozisyon vermedi. Sakin ve sabırla geriden topu oyuna akıllı paslarla soktu."

SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "Bu lig son haftaya kadar nefes keser" cümlesini artık söylemeyen kalmadı. Kalbi zayıf olan Galatasaraylılar'a ve Fenerbahçeliler'e yakınları ve kendileri mukayyet olsun. Bu saatten sonra yok zemindi, yok yorgunluktu, bahane yok, iki takım içinde. Ülke futbolunun başına gelip gelebilecek en güzel şeyleri bir arada yaşıyoruz."

UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "G.Saray şampiyon olursa, bu sezona “Süper Lig Sanchez sezonu” diyebiliriz. Manchester City’yi, Liverpool’u diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri yoğunlukları. Yoğun oynamaları, topu hızlı dolaştırmaları, rakiplerinden bir tık seri hareket etmeleri, topu geri kazanma sürelerinin kısa olması, böylece atak sürekliliği sağlamaları.

Atak devamlılığı sağladıkları için geri koşmak zorunda kalmamaları. Topu çabuk geri kazanmak için takımın eninin-boyunun kısa olma mecburiyeti. Ki bu da zaten metrekareye düşen adam yoğunluğu oluyor bir bakıma. Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın ortaya koyduğu farkı da tek kelimeyle açıklamaya çalışırsak buna pekala “yoğunluk” diyebiliriz. Ve Galatasaray’ın ortaya koyduğu yoğun oyunu tek bir pozisyonda anlamak isterseniz bunun için de size dün 14’üncü dakikada attıkları ikinci golü incelemenizi öneririm."

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Kerem Demirbay, yavaş yavaş 'Ben bir Bundesliga futbolcusuyum' diyor. Çok istikrarlı, çok dengeli oynadı. Sonuçta Galatasaray zoru başarmadı, kolayı başardı ve bir deplasman daha oldukça iyi bir oyunla geride kaldı. Ankaragücü bizi çok şaşırttı. Maşallah pamuk gibi bir takım! Ali Şansalan iyi maç yönetti. Dengeliydi, faul tespitleri yerinde, penaltı kararı da doğruydu."

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Sıkışık trafikte Galatasaray çekindiği deplasmanda işi ilk yarıda bitirerek güle oynaya bir 3 puan kazandı. Galatasaray maça hızlı ön alan baskısıyla ve bir an önce gol bulmak için tempolu, atak başladı. Okan Buruk'un bana göre en doğru hamlesi, Prag maçı öncesi takımın dinamosu Torreira'yı dinlendirmesiydi. Onun yerine görev yapan Berkan Kutlu da "Torreira'ya bir şey olursa ben de onu çok fazla aratmam" mesajını verdi. Hakem Ali Şansalan genelde takdir haklarını büyük takımlar lehine zekice kullanır. Dün gece G.Saray farklı öndeyken İcardi'nin attığı 4. golü komik bir faul kararıyla iptal ederek sözde delikanlıyım mesajını verdi!

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Ankaragücü deplasmanı öncesinde, ‘Eryaman Stadı’nın zemini bozuk, Sparta Prag karşısında Galatasaray çok yoruldu’ gibi bir sürü şey söylendi. Bu konuşulanların hepsi de havada kaldı. Sen iyi takımsan, maçı kazanmak istiyorsan, hırsını, gücünü, her şeyini sahaya koyuyorsan zaten sorun da yaşamazsın. Okan Buruk’un öğrencileri sezonun en iyi oyununu ortaya koyarken, hiç zorlanmadan Ankaragücü deplasmanında kazandılar. Gözlerim hep yeni transfer sol bek Derrick Köhn’deydi. İlk maçı olmasına rağmen sadece şunu söyleyeyim takımına çok büyük katkı sağlayacağını gösterdi. Tek bir handikap, keşke Avrupa’da da oynayabilseydi."

TUGAY KERİMOĞLU/TRT SPOR: "Kazanma isteğinin ön planda olması zor olan deplasmanı ilk yarıda 3 golle kolaya çeviren bir Galatasaray. Kazanma isteğinin ön planda olması zor olan deplasmanı ilk yarıda 3 golle kolaya çeviren bir Galatasaray. Her oynayan oyuncuya 'Oynadığınız oyundan çok zevk aldınız mı' diye sorsanız hepsi de aldık diyecektir."

OGÜN TEMİZKANOĞLU: "Mertens'in yaşı geçti temposu düştü diyenlere bugün Mertens çok büyük bir ders verdi. Eminim ki maçtan önce herhangi bir futbolcu hatta taraftar bile bu kadar rahat galibiyet alacağını düşünmüyordu. Çünkü o kadar çok rahat galibiyet oldu ki 2-0 öne geçtikten sonra aktı oyun. Aslında hafta içi oynanan yüksek tempodan sonra tam tersi senaryo bekleniyordu."

İLKER YAĞCIOĞLU: "Galatasaray gövde gösterisi yaptı. Rakibiniz perşembe günü maç oynamış. Uzun süren taraftar hasretiniz sona ermiş ve taraftarınız önünde maça başlıyorsunuz. Ankaragücü dendiği zaman dirençli takım hayal ediyoruz ama hiçbiri yoktu. Galatasaray öyle bir başladı ki maça 3 pas yaptırtmadı rakibine."

RIDVAN DİLMEN: "Galatasaray'ın oynadığı oyun ve arzuyla takım rahatladı, Okan Buruk rahatladı hatta hakem Ali Şansalan bile rahatladı maç rahat geçeceği için. Bu maç öncesinde ikinciliğe düştü Galatasaray ama Okan Buruk takıma o kadar güveniyor ki Lucas Torreira'yı oynatmadı Sparta Prag maçı olduğu için."

Maçın ardından spor yazarlarının Davinson Sanhez için ayrı bir parantez açması ve Kolombiyalı stoper için 'Galatasaray'ın sezon sonunda bu oyuncuyu tutması çok zor' yorumları Sarı Kırmızılı camiada oldukça dikkat çekti.