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    • Haberler > Spor > Michy Batshuayi, Ali Koç ile birlikte gidiyor! Hem de Bertuğ Yıldırım'ın yanına

    Michy Batshuayi, Ali Koç ile birlikte gidiyor! Hem de Bertuğ Yıldırım'ın yanına

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Michy Batshuayi, Ali Koç ile birlikte gidiyor! Hem de Bertuğ Yıldırım&#039;ın yanına
    Batshuayi, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Sezon sonunda Fenerbahçe ile kontratı sona erecek olan Michy Batshuayi için Lig 1 ekibi Rennes devreye girdi. Julien Stephan'ın çalıştırdığı kulüpte milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım da top koşturuyor.

    Fenerbahçe'de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sarı-lacivertli yıldıza şimdiden talip çıktı. Avrupa devi, yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenilirken, yeni sezon için söz kesmek istediği kaydedildi.

    MERT HAKAN YANDAŞ'A YENİ KONTRAT

    Fenerbahçe yönetiminin 2020'de renklerine kattığı Mert Hakan Yandaş'la yeni sözleşme imzalanacak. Başkan Ali Koç'un "O bizim komutanımız" dediği 29 yaşındaki oyuncuyla hafta içinde ilk görüşme gerçekleştirilecek.

    Michy Batshuayi, Ali Koç ile birlikte gidiyor! Hem de Bertuğ Yıldırım'ın yanına

    3+1 YILLIK SÖZLEŞME 

    Şu anda 12 milyon TL yıllık ücret kazanan 29 yaşındaki oyuncunun yeni mukavelesinde önemli bir artış da olacak. 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak olan Mert Hakan Yandaş'ın yeni mukavelede maaşı 35-40 milyon TL bandında olacak. 

    BATSHUAYİ İÇİN RENNES DEVREYE GİRDİ

    Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes kanca attı. Bu sezon Fenerbahçe forması ile toplam 30 resmi maça çıkan Belçikalı futbolcu, söz konusu müsabakalarda 17 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu bunun yanında da 3 kez asist performansı sergiledi.

    30 YAŞINDA VE PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

    30 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

    Michy Batshuayi, Ali Koç ile birlikte gidiyor! Hem de Bertuğ Yıldırım'ın yanına

    İNGİLİZ VE BELÇİKA KULÜPLERİ DE DEVREDE

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Batshuayi’ye şimdiden talipler çıkmaya başladı. Fransız ekibi Rennes, başarılı oyuncunun menajeriyle görüşme yapıp yeni sezon için söz kesmek istiyor. Batshuayi’ye İngiltere ve ülkesi Belçika’dan da talipler olduğu kaydedildi. Lig biter bitmez başkan olmayacağını açıklayan Ali Koç'un ardından Batshuayi'nin de ayrılık kararı alması oldukça dikkat çekti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
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