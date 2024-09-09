İstanbul'daki bir düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'un c ilçesindeki bir düğünde tartışma çıktı. Silahların çekilmesiyle düğün savaş alanına döndü. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edildi.
İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İKİ GRUP ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. Olaysız şekilde başlayan düğünde iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü.
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı