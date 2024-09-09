İstanbul'daki bir düğünde ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'un c ilçesindeki bir düğünde tartışma çıktı. Silahların çekilmesiyle düğün savaş alanına döndü. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İKİ GRUP ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. Olaysız şekilde başlayan düğünde iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.