Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbulkart abonman ücreti karşılanacak! Sultanbeyli Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde

İstanbulkart abonman ücreti karşılanacak! Sultanbeyli Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbulkart abonman ücreti karşılanacak! Sultanbeyli Belediyesi&#039;nden üniversite öğrencilerine müjde
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultanbeyli Üniversitesi, eğitim yılı boyunca tüm öğrencilerin İstanbulkart aylık abonman ücretinin karşılanacağını duyurdu. Öğrenciler, 31 Eylül 2025 tarihine kadar Sultanbeyli Belediyesi'nin resmi internet sitesinden başvuru yapabilecekler.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, tüm üniversite öğrencilerine İstanbulkart abonman desteği vereceklerini açıkladı.

Başkan Tombaş, "Gençlerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız uygulamaya, bu yıl da devam ediyoruz. Üniversiteli gençlerimizin aylık abonman ücretlerini eğitim yılı boyunca biz karşılayacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine, İstanbulkart aylık abonman desteği vereceklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl 2.500 öğrencinin faydalandığı uygulama bu yıl da devam edecek.

İstanbulkart abonman ücreti karşılanacak! Sultanbeyli Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde - 1. Resim

BAŞVURULAR BAŞLADI

Eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Tombaş, "Gençlerimiz yarınlarımızın güvencesi. Gençlerimizin üniversiteye ulaşımlarına katkı sunmak için aylık abonman desteğimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Başvurular başladı. Başvuru yapan öğrencilerimizin bir eğitim-öğretim yılı boyunca aylık abonman ücretlerini hesaplarına yatıracağız. Gençlerimize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

İstanbulkart abonman ücreti karşılanacak! Sultanbeyli Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde - 2. Resim

Aylık abonman desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 31 Eylül 2025 tarihine kadar Sultanbeyli Belediyesi'nin resmi internet sitesinden başvuru yapabilecekler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer Çelik ve Yılmaz'dan Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Mesnetsiz, tam bir siyasi cehalet örneği  - Gündem"Mesnetsiz, tam bir siyasi cehalet örneği!"Gürsel Tekin'den TGRT Haber'de çarpıcı açıklamalar: "CHP beni değil itirafçıları atsın" - Gündem"CHP beni değil itirafçıları atsın"Meteoroloji saat vererek uyardı! Çok kuvvetli geliyor, işte il il son tahminler - GündemMeteoroloji saat vererek uyardı!Kız öğrenci yurdu skandalında 4 gözaltı! Eşyalar yağmalanıp, taciz mesajları yazılmıştı - GündemKız öğrenci yurdu skandalında 4 gözaltı!CHP, Şahin Kurt’u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti! 22. Olağanüstü kurultay için iptal davası açmıştı - GündemCHP yönetiminden Şahin Kurt kararı!İzmir'de 9 CHP'li isim istifa etti! Çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti - Gündemİzmir'de 9 CHP'li isim istifa etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...