Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3-8 Temmuz arasında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süreçte trafik sirkülasyonu yan yoldan sağlanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapılacak.

8 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla 3 Temmuz'da saat 23.00'den itibaren başlayacak çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.

TRAFİK YAN YOLDAN AKACAK

​​​​​​​Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak. Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Türksat 6A ile televizyon dünyası değişecek! 5 milyardan fazla kullanıcıya hizmet verilmesi planlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir'de zorbalık kamerada! Kadını saçından sürüklediler, yanlarına gelenleri kovaladılar - GündemBaşakşehir'de zorbalık kamerada!Beton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi - GündemMikserin çarptığı bisikletli yola savrulduHatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi - GündemYol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdiDüğüne yangın arası! Havai fişekler faciaya neden olacaktı - GündemDüğüne yangın arası! Havai fişekler faciaya neden olacaktıBabasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu! Cezası belli oldu - GündemBabasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştuİzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var - GündemMetro istasyonunda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...