İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak

Metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3-8 Temmuz arasında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süreçte trafik sirkülasyonu yan yoldan sağlanacak.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapılacak.

8 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla 3 Temmuz'da saat 23.00'den itibaren başlayacak çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.

TRAFİK YAN YOLDAN AKACAK

​​​​​​​Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak. Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.