İstanbullular dikkat! Saat verildi, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Saat 07.00'de başlaması beklenen yağmur 12.00'ye kadar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "Meteorolojik Uyarı" yapıldı. İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilen açıklamada, yarın sabah saat 07.00-12.00 arasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."