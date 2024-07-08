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İstanbullular dikkat! Tramvay hattındaki arıza nedeniyle seferler aksadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbullular dikkat! Tramvay hattındaki arıza nedeniyle seferler aksadı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi. Yapılan açıklamada, "Arıza nedeniyle seferler, Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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