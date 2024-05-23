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İstanbul'un göbeğinde miras cinayeti: Annesi ve kardeşini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;un göbeğinde miras cinayeti: Annesi ve kardeşini öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Ümraniye’de bir şahıs, miras nedeniyle tartıştığı annesini ve kardeşini öldürdü. Polis her yerde kaçan zanlıyı arıyor.

Geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Ümraniye’de Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde, binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdi. Evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı daireden cevap alamayan mahalle muhtarı ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EVDE CESETLERİNİ BULDULAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler, evde Hatice Turan ve oğlu Kamil Turan’ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler polisin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DİĞER KARDEŞ HER YERDE ARANIYOR

İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen diğer kardeşin miras meselesi yüzünden kavga ettiği annesi ve kardeşini öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Alaattin Çam, “Olay günler öncesinden yaşanmış, biz daha yeni duyuyoruz. Haberimiz olmamıştı. Postacı adrese geliyor, evde kapıyı kimse açmayınca koku üzerine muhtara haber veriyor, durum öyle ortaya çıkıyor. Polis ekipleri geldi inceleme yaptı. Koku zaten hala devam ediyor. Biz vurulduğu yönünde duyum aldık. Oğlu ve annesi maalesef hayatını kaybetti. Komşularımız da iyi insanlardı. Bir zararını görmedik. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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