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    İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanığa tahliye

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanığa tahliye
    Ahlam Albashır

    İDDİANAMEDEN

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 36 sanık için hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde sözde "Kürdistan" olarak adlandırdıkları bölgede, Marksist-Leninist ilkeler istikametinde, sözde bağımsız-birleşik-demokratik bir Kürdistan devleti kurmak olan ve bu istikamette daha önce de çok defa ortaya koyulduğu üzere sivil insanların canına kast ederek sansasyon meydana getirmeyi hedefleyen, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD unsurlarının planladığı hain bombalı saldırı eylemi sonucu, olay yerinde bulunanlardan çocuk yaştaki Ecrin Meydan ile babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara ve Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar olmak üzere 6 sivil vatandaşın vefat ettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı kaydedildi. Ahlam Albashır'in bombayı bıraktığı anlar saatleriyle aktarıldı.

    Olaya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığının da belirtildiği iddianamede, incelenen kamera görüntülerinde, siyah bot, kamuflaj desenli pantolon, haki renk polar ve siyah deri ceket giyen, siyah renkli özenli bağlanmış başörtüsü ve maske takan kadın şahsın sırtında kahverengi çanta ve elinde poşetler ile olaydan yaklaşık 1 saat önce 15.16 sıralarında Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi önünde beyaz renkli araçtan inerek İstiklal Caddesi'ne doğru yürüdüğü, 15.19 itibariyle İstiklal Caddesi'ne giriş yaptığı, 15.21 itibariyle Cadde girişinde bulunan kozmetik mağazasına girerek alışveriş yaptığı, 15.26 itibariyle sırt çantası ve elindeki poşetlerle mağazadan çıktığı, cadde üzerinde yürüyüşüne devam ederek 15.30 itibariyle patlamanın meydana geleceği banklara oturduğu, elindeki poşetleri ve sırtındaki çantayı yanına koyduğu, saat 16.11 itibariyle sırt çantasını ve poşetleri bankta bırakarak Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladığı, 16.13 itibariyle sırt çantasını ve poşetleri bıraktığı mozaik dökümlü oturma alanı olarak kullanılan ve ön tarafına boydan boya ahşap ızgaralar sabitlenerek oluşturulmuş bankın cadde tarafında, mozaik dökümlü beton saksı ile birleştiği köşesinde ahşap ızgara üzerinde vahim patlama meydana geldiği aktarıldı.

    7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 3 BİN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Hazırlanan iddianamede, Albashır’ın ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’ suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstiklal CaddesiBombalı SaldırıTerör Saldırısı
    Haberler > Gündem > İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanığa tahliye
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