Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan, Koray Aydın'ın istifa edeceği iddialarına cevap

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan, Koray Aydın'ın istifa edeceği iddialarına cevap

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu&#039;ndan, Koray Aydın&#039;ın istifa edeceği iddialarına cevap

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarına ilişkin konuştu. Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Reel bir şey olursa paylaşırız" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını cevapladı.

KORAY AYDIN İSTİFA EDECEK Mİ?

İyi Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Koray Aydın’ın geçtiğimiz günlerde kendisine yakın milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ile görüşerek istifa kararı aldığı, bu hafta içinde istifa edeceği öne sürülmüştü. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Onuncu yıldönümü şerefine Apple, Watch X / Series 10'u yeniliyor! İlk görüntüler sızdırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Togg sünnet çocuklarının hayalini gerçekleştirdi - Gündem7'den 70'e hayalleri gerçekleştiriyorTEM'de 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 7 yaralı - GündemTEM'de 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı varCumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreterliğine seçilen Mark Rutte ile görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon! Tebrik ettiÖzgür Özel'den "Asgari ücrete zam yok" açıklamasına tepki: Sokaklarda olacağız - GündemAsgari ücret kararı Özel’i küplere bindirdiGenelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak savaş jeti F-4 ile uçtu - GündemGenelkurmay Başkanı savaş jetiyle uçtuGündem, özel sektör öğretmenlerinin maaşı! Bakan Tekin sitem etti: Rahatsızım - GündemBakan Tekin sitem etti: Rahatsızım
Sonraki Haber Yükleniyor...