İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan, Koray Aydın'ın istifa edeceği iddialarına cevap

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarına ilişkin konuştu. Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Reel bir şey olursa paylaşırız" dedi.

İyi Parti'de Koray Aydın ve ekibi ayrılıyor! Grubun düşme riski var...

İyi Parti'de Koray Aydın ve ekibi ayrılıyor! Grubun düşme riski var...

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını cevapladı.

KORAY AYDIN İSTİFA EDECEK Mİ?

İyi Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Koray Aydın’ın geçtiğimiz günlerde kendisine yakın milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ile görüşerek istifa kararı aldığı, bu hafta içinde istifa edeceği öne sürülmüştü.