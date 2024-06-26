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İyi Parti'de Koray Aydın ve ekibi ayrılıyor! Grubun düşme riski var...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;de Koray Aydın ve ekibi ayrılıyor! Grubun düşme riski var...

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İYİ Parti’nin kurucu isimlerinden Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa kararı aldı. Açıklamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor. İyi Parti'nin TBMM’de grup kurmak için gerekli olan milletvekili sayısının da düşme riski var...

HABER MERKEZİ ANKARA - Meral Akşener’in genel başkanlığı bırakmasından sonra başlayan iç tartışmalar İyi Parti’yi dağılma aşamasına getirdi. Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığı kazanmasıyla, partinin ağır toplarından Koray Aydın cephesinde başlayan huzursuzluk yeni bir boyut kazandı.

GRUBUN DÜŞME RİSKİ VAR

Koray Aydın’ın geçtiğimiz günlerde kendisine yakın milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ile görüşerek istifa kararı aldığı, bu hafta içinde istifa edeceği belirtildi. Aydın’ı destekleyen milletvekillerinin de istifa etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Meclis’te 35 sandalyesi bulunan İyi Parti’nin, ‘Akşener’in fotoğraflarının kaldırılmasını’ istediği için ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılan Çanakkale Milletvekilli Rıdvan Uz’un gitmesi ile birlikte milletvekili sayısı 34’e düşecek. Bu durumda, Koray Aydın’la istifa edecek milletvekili sayısı 15’i bulursa, TBMM’de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili sayısının altına düşeceği için İyi Parti’nin grubu da dağılmış olacak. 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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