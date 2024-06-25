Koray Aydın Demokrat Parti'ye mi geçecek? Gültekin Uysal'dan açıklama geldi

İyi Parti'den 14 vekille istifa edeceği konuşulan Koray Aydın'ın adı Demokrat Parti ile anılıyor. DP lideri Gültekin Uysal yaptığı açıklamada, "Siyasi partililerin kendi görüşlerini benimseyen oluşumlara kapısını açması doğaldır" dedi. Kendilerine gelen istek ve temasın olmadığını söyleyen Uysal, "Koray Bey de dahil olmak üzere Demokrat Parti’nin kapıları açıktır. 3 milletvekilinden memnunuz gibi bir düşüncede değiliz, daha büyütmek için her tür inisiyatifi alacağız" ifadelerini kaydetti.

İyi Parti'de genel seçimler sonrası başlayan istifa furyasında konuşulan son isim Koray Aydın oldu. Aydın'ın 14 milletvekiliyle birlikte partisinden ayrılacağı öne sürüldü.

Aydın'ın bu hafta içinde yapacağı basın açıklaması ile istifasını duyurması bekleniyor. Öte yandan Aydın'ın adı Demokrat Parti ile anılmaya başladı.

KORAY AYDIN DEMOKRAT PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan Uysal, “Türkiye’nin merkez sağa ihtiyacı var. Siyasi partililerin kendi görüşlerini benimseyen oluşumlara kapısını açması doğaldır. Bize gelen istek ve temas yok. Talep olursa değerlendirilir” dedi.

'GRUBUMUZUN BÜYÜMESİNİ İSTİYORUZ'

Dün de tv100 canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulunan Uysal, "Demokrat Parti tarihsel geçmişiyle birlikte her daim milletin toplanma merkezidir. Biz fikrimize, düşüncemize ortalık edecek bu mücadeleye omuz verecek herkese bu partinin kapısı açıktır. O açıdan partiyi kapatmak gibi bir niyetimiz asla yoktur. 3 milletvekilinden memnun değiliz. Grubumuzun olmasını büyük bir arzuyla çabalıyoruz. İtirazım mevzunun sunuluş biçiminedir. Koray Bey başta olmak üzere doğrudan bir temasım yoktur. Siyasi partilerde katılmak isteyen milletvekilleri sadece İyi Parti’den değil, diğer partilerden de zaman zaman oluyor.

SOMUT TALEP YOK

Bu manada ne sayın Koray Aydın’la ne de etrafıyla bir görüşme ve fikir paylaşmamız olmadığını ifade diyorum bunu beyan etmek istiyorum." dedi.

Koray Aydın

Bu sözlerin üzerine sorulan "Arkadaşlarınızın da olmadı mı?" sorusuna Uysal "Olabilir partilerin siyasi hareketliliği içerisinde bu tür beyanlar olabilir ama bizim somut bir görüşmemiz ya da talep olmadı.

'KORAY BEY'E KAPIMIZ AÇIK'

Aydın'a davette bulunan Uysal "Herkese çağrımız var. Türkiye konjonktürel problemlere çözüm aradı. Siyasetin marjinalleştiğini görüyoruz. Aklı selim olan herkese Koray Bey de dahil olmak üzere Demokrat Parti’nin kapıları açıktır. Sayın Aydın, bir parti içerisinde genel başkan adayı olmuş, nezaketsizlik etmek istemeyiz. Onlar kendi parti iç süreçleriyle beraber değerlendirmelerini yapacaklardır. 3 milletvekilinden memnunuz gibi bir düşüncede değiliz, daha büyütmek için her tür inisiyatifi alacağız" şeklinde cevap verdi.

Gültekin Uysal

KONGREDE KAYBETMİŞTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ATO Congressium'da düzenlenen 5. Olağanüstü Kurultay'da seçim yenilgisinin sorumluluğunu alan Meral Akşener, İyi Parti genel başkanlığından ayrılmıştı.

Kurultay’da genel başkanlık için Meclis Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, eski Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ile son anda yeterli imzayı tamamlayabilen parti kurucularından Günay Kodaz yarışmıştı.

Toplam 1302 delegesi bulunan İyi parti kurultayında yapılan ilk tur oylamada 1178 delege oy kullanmış, 7 oy geçersiz sayılmıştı. İlk turu Aydın 472 oyla önde tamamlarken, onu 370 oyla Dervişoğlu, 327 oyla Akalın ve 2 oyla Kodaz takip etmişti.