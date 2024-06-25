Adaylığını açıkladı, Saadet karıştı! Birol Aydın 'darbeci' ilan edildi

Tek adayla kongreye gitmek isteyen Temel Karamollaoğlu’nun genel başkanlık için Mahmut Arıkan’ı istedi. İstanbul Milletvekili Birol Aydın ise Karamollaoğlu’nun Arıkan'ı açıklamasından birkaç saat önce kendisinin de aday olacağını duyurdu. Sonrasında ortalık karıştı, partililer tarafından darbeci ilan edildi...

Saadet Partisi 3. Olağan Kongresi 30 Haziran’da Ankara’da yapılacak. Yeniden aday olmayacağını açıklayan Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinin adayı olarak teşkilat başkanı Mahmut Arıkan’ın ismini duyurdu.

DARBECİ İLAN EDİLDİ

Parti Sözcüsü Birol Aydın, Karamollaoğlu’nu beklemeden genel merkezde yaptığı açıklamayla adaylığını ilan etti. Aydın’ın bu hamlesi partide “darbe girişimi” eleştirilerine sebep oldu. Parti Genel İdare Kurulu üyelerinden Ahmet Maruf, Aldın’a tepkisini “Kurumun resmi hesabından kurumun genel başkanının bilgisi ve onayı olmadan paylaşım yaparak korsan adaylık açıklamak genel başkanın, yüksek istişare kurulunun iradesine karşı açık bir darbe girişimidir” dedi.

GENEL MERKEZ ADAYI MAHMUT ARIKAN



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3. Olağan Kongre’de Genel Merkez’in adayının Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul İl Başkanı Yazıcı’nın aksine adaylık sürecinin geniş bir istişare ile yürütüldüğünü ve buna göre en çok istenen ismin Arıkan olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1,300’den fazla teşkilat başkanımız genel başkanlık için fikirlerini beyan etti. 100 kişiden fazla isim ortaya atıldı. En fazla ismi belirlenen 5 kişinin ismi için teşkilatlarla bir kez daha toplandık. Bu kanaat edinmek için yapılan çalışmaydı, oylama değildi.

Bu isimlerin en önünde gözüken isim Mahmut Bey oldu. Recai Bey başta olmak üzere Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Mahmut Bey’in bu görevi yürütmesinin doğru olacağı ifade edildi. Mahmut Bey’in önümüzdeki kongrede aday olmasının şimdilik benimsendiğine şahit olduk. Bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum.”