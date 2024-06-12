İyi Partili vekil Rıdvan Uz kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in fotoğraflarını parti genel merkezinden kaldırma önerisinde bulunan Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gündeme bomba gibi düşen gelişmeler yaşandı.

Partide birçok kilit isim, Akşener'e görüşme detaylarını açıkla çağrısında bulundu. Öte yandan bazı milletvekilleri ise Meral Akşener'e görüşme dolayısıyla tepki gösterdi.

RIDVAN UZ'DAN KAPALI TOPLANTIDA "KALDIRALIM" SÖZLERİ

İyi Parti kapalı grup toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz “Genel merkezimiden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım” dedi.

Rıdvan Uz'un bu ifadeleri ise sosyal medyada yayıldı. Meral Akşener'in bu sözlere tepkisi ise gecikmedi.

AKŞENER'DEN "PARTİ BİNALARINDAN İNDİRİN" TALEBİ

Akşener partiye dilekçe göndererek, fotoğraflarının parti binalarından kaldırılmasını bizzat istedi. Bu da Akşener'in partiden tamamen uzaklaştığı tartışmasına sebep oldu.

Akşener'in gönderdiği dilekçede, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından inidirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım", ifadeleri yer aldı.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti tüzüğünün kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’u tedbirli olarak müşterek disiplin kuruluna sevk etti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, ihraç talebini "İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan UZ, Genel Başkanımız Sayın D. Müsavat DERVİŞOĞLU tarafından, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, TEDBİRLİ olarak ve KESİN İHRAÇ talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" ifadeleriyle sosyal medya üzerinden duyurdu.