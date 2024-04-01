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İyi Parti'den seçim sonrası ilk açıklama: Yol haritamızı sonuçlara göre belirleyeceğiz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;den seçim sonrası ilk açıklama: Yol haritamızı sonuçlara göre belirleyeceğiz

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz” dedi.

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gitti. Sonuçlar açıklandı, birçok parti sürpriz çıkışlar yaptı. Bazıları ise hedeflediğinin çok altında kaldı. Bunlardan biri de İyi Parti oldu. Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İyi Parti, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3.15 oy oranını yakalayabildi. Seçim sonrası ilk açıklama ise parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. 

"TÜRK DEMOKRASİSİ BİR KEZ DAHA CİDDİ BİR SINAV VERMİŞTİR"

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleşen seçimde milletin kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koyduğunu belirterek, “En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir. Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU SONUÇLARI EN DOĞRU ŞEKİLDE OKUYARAK YOL HARİTAMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Zorlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İyi Parti olarak seçilen belediye başkanlarını da kutluyor ve milletimize yerelde başarılı hizmetler yapmalarını diliyoruz. Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu yol haritası dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin milli çıkarlarını ve her Türk vatandaşının hakkını sonuna kadar korumaya odaklı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gerek belediye başkanlıkları gerekse belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber tüm istişare ve değerlendirmeleri yaparak milletimizle paylaşacağız.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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