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İzmir bu cinayeti konuşuyor: Hilmiye'yi öldürüp derin dondurucuya koydu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir bu cinayeti konuşuyor: Hilmiye&#039;yi öldürüp derin dondurucuya koydu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de balıkçı barınağında ceset ihbarı alan ekipler, derin dondurucuda Hilmiye Tuğba Esgin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Tekne sahibi Şenol A. gözaltına alınırken, şüphelinin cesedin kokmaması için çuvalla buz taşıdığı belirlendi. 

Korkunç olayın adresi İzmir Karşıyaka oldu. Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında 'Ceset var' ihbarı ekipleri harekete geçirdi. 

Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir bu cinayeti konuşuyor: Hilmiye'yi öldürüp derin dondurucuya koydu - 1. Resim

ÇUVALLA BUZ TAŞIMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi şüpheli Şenol A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, cesedin Hilmiye Tuğba Esgin’e (26), ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınlarına haber verildi.

İzmir bu cinayeti konuşuyor: Hilmiye'yi öldürüp derin dondurucuya koydu - 2. Resim

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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