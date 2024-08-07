İzmir bu cinayeti konuşuyor: Hilmiye'yi öldürüp derin dondurucuya koydu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir'de balıkçı barınağında ceset ihbarı alan ekipler, derin dondurucuda Hilmiye Tuğba Esgin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Tekne sahibi Şenol A. gözaltına alınırken, şüphelinin cesedin kokmaması için çuvalla buz taşıdığı belirlendi.
Korkunç olayın adresi İzmir Karşıyaka oldu. Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında 'Ceset var' ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÇUVALLA BUZ TAŞIMIŞ
Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi şüpheli Şenol A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, cesedin Hilmiye Tuğba Esgin’e (26), ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınlarına haber verildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu belirtti.
Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı