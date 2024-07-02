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İzmir metrosunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Güvenlik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de dün 11 kişinin metrodaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Dün Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11’i dengesini kaybederek düşmüştü.

ART ARDA DÜŞTÜLER

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE KAZALAR MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan, 30.09.2023 yılında, İZBAN Halkapınar İstasyonu’nda fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette geri salınırken, merdivende bulunan vatandaşlar yere düşmüş, olayda 7 kişi yaralanmıştı. Üçyol Metro İstasyonu’nda 30.12.2023 yılında meydana gelen bir başka yürüyen merdivenin bir anda geriye sardığı kazada ise 5 kişi yaralanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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