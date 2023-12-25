25 Aralık 2023 11:25 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 11:34

Dokuz Eylül Üniversitesi’ni hüzne boğan ölüm… 21 Aralık’ta İzmir’in Konak ilçesindeki bir kafede aralarında husumet bulunan iki grubun kavgasında demir çubuklarla feci şekilde dövülen ve başından ağır darbe alan DEÜ Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

BUGÜN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Çalıştığı üniversitesinin Araştırma Uygulama Hastanesinde 4 günden beri doktorların gözetimi altında olan Dicle'nin, beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

YAKINLARI ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Öte yandan yakınlarının 64 yaşındaki öğretim üyesinin organlarını bağışlama kararı aldığı öğrenildi. Bu kapsamda Dicle'nin karaciğer, böbrek ve korneaları yapılan operasyonlarla alınarak yetkili kurumlara teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Dehşete düşüren olay 21 Aralık'ta İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana gelmişti. Aralarında husumet bulunan iki grup barışmak için bir araya gelmiş, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada demir çubuklarla darbedilen Salih Zafer Dicle, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan S.K, E.G. ve T.G. dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.