İzmir'de fabrikada patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde metal tozları üretimi yapan bir fabrikada dev kazanın patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.
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İzmir'in Torbalı ilçesinde saat 10.00 sıralarında Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren İki Metal isimli fabrikada patlama meydana geldi.
FABRİKADAKİ KAZAN PATLADI
Alüminyum, çinko ve bakır tozları üretiminin yapıldığı fabrikanın dev kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
7 KİŞİ İŞÇİ YARALANDI
Büyük gürültü ve paniğin yaşandığı olayda, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. İşçiler, fabrikaya gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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