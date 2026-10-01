İzmir'de fabrikada patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde metal tozları üretimi yapan bir fabrikada dev kazanın patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.

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İzmir'in Torbalı ilçesinde saat 10.00 sıralarında Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren İki Metal isimli fabrikada patlama meydana geldi.

FABRİKADAKİ KAZAN PATLADI

Alüminyum, çinko ve bakır tozları üretiminin yapıldığı fabrikanın dev kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

İzmirde fabrikada patlama: 3ü ağır 7 işçi yaralandı

7 KİŞİ İŞÇİ YARALANDI

Büyük gürültü ve paniğin yaşandığı olayda, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. İşçiler, fabrikaya gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İzmirde fabrikada patlama: 3ü ağır 7 işçi yaralandı

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Torbalı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıTorbalı

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