İzmir'de fuhuş evine baskın! Öğrencilere indirimli tarife uygulamışlar

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Şubat 2024 11:11 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 11:16 - Güncelleme:

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İzmir'in Bergama ilçesinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreste fuhşa özgü odalar olduğu belirlenirken, ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifelerinin olduğu ortaya çıktı.