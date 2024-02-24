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    • Haberler > Gündem > İzmir'de fuhuş evine baskın! Öğrencilere indirimli tarife uygulamışlar

    İzmir'de fuhuş evine baskın! Öğrencilere indirimli tarife uygulamışlar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir&#039;de fuhuş evine baskın! Öğrencilere indirimli tarife uygulamışlar
    İzmir, Fuhuş, Fuhuş Operasyonu, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'in Bergama ilçesinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreste fuhşa özgü odalar olduğu belirlenirken, ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifelerinin olduğu ortaya çıktı.

    Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren takip sonucu ilçede bulunan bir adreste fuhuş yaptırıldığı bilgisini edindi.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık eden D.K. adlı bir kadın ile fuhuş zorlandığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

    ÖĞRENCİLERE İNDİRİM YAPMIŞLAR

    Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede evde fuhşa özgü tasarlanan odalar ve cinsel içerikli ürünler bulunduğu belirlendi. Fuhuş evinde ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifeleri yapıldığı ortaya çıktı.

    TUTUKLANDILAR

    Olayla ilgili fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 3 mağdurun işlemleri devam ederken şüpheli D.K. isimli kadın, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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