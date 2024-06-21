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İzmir'de korkunç olay! Moloz kavgasında bina yöneticisini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de korkunç olay! Moloz kavgasında bina yöneticisini öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bir apartmanda, bina önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle kavga çıktı. Olay kısa sürede büyürken apartman sakinlerinden biri, bina yöneticisini silahla vurarak öldürdü.

Dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6189/2 sokakta iddiaya göre, bina yöneticisi Hüseyin Akıncı (38) ve apartman sakini D.E.A. (43) arasında, apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle tartışma çıktı.

KAVGAYA DÖNÜNCE ATEŞ AÇTI

Olayın büyümesi üzerine D.E.A., yanındaki tabancayla Akıncı'ya ateş etti. Boğazından yaralanan Akıncı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan Hüseyin Akıncı, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan, cinayet şüphelisi D.E.A., suç aleti tabanca ile bir süre sonra Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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