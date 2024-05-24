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İzmir'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı...
Afad, Deprem, İzmir, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi İzmir'den geldi. AFAD merkez üssü Menderes olan sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem İzmir'de kaydedildi.  AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi. İşte ilk veriler ve son gelişmeler... 

İZMİR'DE DEPREM OLDU

İzmir'deki depremin merkez üssü Menderes oldu. Saat 09:02'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak kayıtlara geçti. Yerin 3 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken şuan için herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi. 

DATÇA DA SALLANDI

Öte yandan dün gece saat 01:40 sularında Muğla'da deprem oldu. AFAD Datça merkezli depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu. 

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Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı
Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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