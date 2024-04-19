İzmir'de korkutan deprem! İlk verileri AFAD açıkladı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Dün Tokat'ta meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Ege Denizi sallandı.
İZMİR 4.5 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklanırken, deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.
Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı ise 27,65 kilometre olarak ölçüldü.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi