Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de korkutan deprem! İlk verileri AFAD açıkladı

İzmir'de korkutan deprem! İlk verileri AFAD açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de korkutan deprem! İlk verileri AFAD açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Dün Tokat'ta meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Ege Denizi sallandı.

İZMİR 4.5 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklanırken, deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.

Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı ise 27,65 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Detaylar birazdan...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İzmir ve çevresinde deprem hissedildi! 4.5 Yunanistan depremi son dakikaBranşlara göre 2024 öğretmen atama kontenjanı! 2023 yılında 45 bin öğretmen ataması yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kastamonu diken üstünde! Bulaşıcı hastalık nedeniyle alarma geçildi - GündemKent diken üstünde! Bulaşıcı hastalık çıktı, alarm verildiİliç'te iki ay sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Gündemİliç'ten iki ay sonra kahreden haber!'Bana deli dediler' deyip iki kişiyi bıçakladı: Bana baş kaldıranın başını keserim - Gündem'Bana deli dediler' deyip iki kişiyi bıçakladı!Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Bir yolcu yaralandı - GündemFatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştıKonya'da kan donduran olay! Yurt dışından gelen torunu 84 yaşındaki kadının katili oldu - GündemYurt dışından gelen torunu 84 yaşındaki kadının katili olduDefine operasyonu diye gittiler gerçek bambaşka çıktı: Olay jandarmadan emniyete geçti! - GündemDefine operasyonu diye gittiler gerçek bambaşka çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...