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İzmir'de ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman arazisinde yangın çıktı. Bölgeye gelen ekipler tarafından alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 13.05'te ilçeye bağlı Çolak İbrahim Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine derhal harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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