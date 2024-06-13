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İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Bornova'da bir palet fabrikasının deposunda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle başka bir palet deposuna da sıçradı. Yangının Bornova Belediyesi'nin barınağına sıçrama tehlikesi nedeniyle barınak tahliye edildi. Yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki bir palet fabrikasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi - 2. Resim

Yangın rüzgarın da etkisiyle yandaki başka bir işletmeye ait palet deposuna da sıçradı.

İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi - 3. Resim

Yangının, yakındaki Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Can Dostları Yerleşkesine sıçrama ihtimali nedeniyle yerleşkedeki kedi ve köpekler, çevredeki barınaklara tahliye edildi.

İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi - 4. Resim

Hayvanların serinlemeleri için su verildi.

İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi - 5. Resim

Yerleşkedeki bazı alanlar da yangından zarar gördü.

İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi - 6. Resim

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi - 7. Resim

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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