İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Haziran 2024 15:57 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 17:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İzmir Bornova'da bir palet fabrikasının deposunda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle başka bir palet deposuna da sıçradı. Yangının Bornova Belediyesi'nin barınağına sıçrama tehlikesi nedeniyle barınak tahliye edildi. Yangın kontrol altına alındı.