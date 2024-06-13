İzmir'de palet depolarında dev yangın! Belediyenin barınağındaki kedi-köpekler tahliye edildi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir Bornova'da bir palet fabrikasının deposunda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle başka bir palet deposuna da sıçradı. Yangının Bornova Belediyesi'nin barınağına sıçrama tehlikesi nedeniyle barınak tahliye edildi. Yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki bir palet fabrikasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Yangın rüzgarın da etkisiyle yandaki başka bir işletmeye ait palet deposuna da sıçradı.
Yangının, yakındaki Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Can Dostları Yerleşkesine sıçrama ihtimali nedeniyle yerleşkedeki kedi ve köpekler, çevredeki barınaklara tahliye edildi.
Hayvanların serinlemeleri için su verildi.
Yerleşkedeki bazı alanlar da yangından zarar gördü.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.