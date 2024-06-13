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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaklayan havalar sonucunda yurdumuzun çeşitli yerlerinde orman yangınları çıkmaya başladı. Ormanlık alanlarda çıkan yangınları söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ederken 13 Haziran günü Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını söndürüldü mü, nerede çıktı araması yapılıyor.

Bugün Çanakkale'de meydana gelen orman yangının ardından vatandaşlar son durumu araştırmaya başlarken ekipler olay yerine müdahale ediyor. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarının ardından söndü mü merak edildi.

13 HAZİRAN ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün Eceabat ilçesine bağlı olan Yalova köyüne yakın bir ormanlık alanda yangın meydana geldi. Havaların sıcaklamasıyla beraber çıkan yangınlar için çalışmalar devam ederken Çanakkale'deki yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne olan ekipler havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler:

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları devam ediyor - 1. Resim

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları devam ediyor - 2. Resim

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları devam ediyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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