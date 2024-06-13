Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çanakkele'de ormanlık alanda yangın! Ekipler seferber oldu

Çanakkele'de ormanlık alanda yangın! Ekipler seferber oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkele&#039;de ormanlık alanda yangın! Ekipler seferber oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.​​​​​​​

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Müge Anlı'nın 'Turnike' görüntüleri ortaya çıktı! İşte sosyal medyada viral olan o anlarÇaykur Rizespor Papanikolaou’yu kadrosuna kattı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da 45 bin TL masraf yaptığı Mercedes marka aracı alev alınca ölümden döndü - Gündem45 TL masraf yapıp yola çıktı! Ölümden döndüSahte belgeyle para toplayan dilencinin üzerinden bin 500 TL çıktı - GündemSahte belgeli dilencinin üzerinden çıkanlar pes dedirttiYeni aldığı arabasıyla bahçeye uçtu - GündemYeni aldığı arabasıyla bahçeye uçtu9 aydır aranıyordu! Yol kenarında toprağa gömülmüş kemikleri bulundu - GündemYol kenarında kemikleri bulunduAntalya’da kahreden ölüm: Takla atan araçtan fırlayarak can verdi - GündemAntalya’da kahreden ölüm: Takla atan araçtan fırlayarak can verdiMemduh Paşa Yalısı'ndaki soygundan yeni görüntüler! Çaldıkları paraları böyle taşımışlar - GündemÇaldıkları paraları böyle taşımışlar
Sonraki Haber Yükleniyor...