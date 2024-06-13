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Irak Erbil'deki petrol rafinerinde çıkan yangında alevler büyüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ın Erbil bölgesindeki petrol rafinerinde başlayan yangın büyüyerek devam ediyor. Gece başlayan yangın, itfaiyelerin müdahalelerine rağmen söndürülemedi.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan petrol rafinerisinde dün gece yangın çıktı.

Irak Erbil'deki petrol rafinerinde çıkan yangında alevler büyüyor - 1. Resim

ERBİL'DEKİ PETROL RAFİNERİNDEKİ YANGIN BÜYÜYOR

Erbil - Guyer yolu üzerindeki yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride akşam saatlerinde dev yangın meydana geldi. Çıkan yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için ona yakın itfaiye müdahale ediyor.

Irak'ın Erbil kentinde dün gece bir petrol rafinerisinde çıkan yangın devam ediyor.

Irak Erbil'deki petrol rafinerinde çıkan yangında alevler büyüyor - 2. Resim

ERBİL'DEKİ YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Dünyanın anbean takip ettiği Erbil'deki yangının sebebi henüz bilinmiyor. Can kaybının meydana gelmediği yangında birçok yakıt aracının sürücülerinin canlarını kurtarmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Irak Erbil'deki petrol rafinerinde çıkan yangında alevler büyüyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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