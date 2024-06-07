İzmir’de sahte polis ve savcılara gerçek polis şoku! 40 saatlik kayıt yakalattı

İzmir’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 350 bin lira dolandıran 3 kişi, polisin 40 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından yakayı ele verdi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir’de dolandırıcılar bu kez de bir vatandaşı hedef olarak belirledi. Bilindik yöntemlerle kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdur vatandaşı tuzaklarına düşürdüler.

350 BİN TL DOLANDIRDILAR

Dolandırıcılar, vatandaşı 350 bin TL dolandırınca, vatandaş da soluğu emniyette aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet sonrası 40 saatlik kamerayı bir dedektif titizliğinde inceledi ve şüphelilerin kimliğini tespit etti. Dolandırıcılar A.G, A.Ö ve M.T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.