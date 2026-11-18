İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu yabancı bayraklı yelkenli teknede 266 kilogram skunk ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyon, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 266 kilogram skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesindeki Bodrumiçi Koyu'nda gerçekleştirdikleri denetimler sırasında yabancı bayraklı bir yelkenli tekneden şüphelendi.

İzmirde yabancı bayraklı yelkenliye uyuşturucu operasyonu

NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI

Şüpheli teknenin tespit edilmesinin ardından Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yelkenli teknede yapılan aramada, toplam 266 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İzmirde yabancı bayraklı yelkenliye uyuşturucu operasyonu

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin karada ve denizde kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu ile mücadelemizi; karada Polisimiz ve Jandarmamız ile Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile kararlılıkla sürdürüyoruz."

Açıklamada ayrıca Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı personeli tebrik edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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