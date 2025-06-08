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İzmir'in göbeğinde yangın alarmı! Alevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;in göbeğinde yangın alarmı! Alevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Konak ilçesinde, metruk bir binanın bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

İzmir'in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde tarihi ve metruk binaların bulunduğu boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'in göbeğinde yangın alarmı! Alevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradı - 1. Resim

YANGIN DİĞER EV VE İŞ YERLERİNE SIÇRADI

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı.

İzmir'in göbeğinde yangın alarmı! Alevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradı - 2. Resim

Çevredeki vatandaşlar, iş yerlerinden eşyaları kurtarmaya çalışırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir'in göbeğinde yangın alarmı! Alevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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