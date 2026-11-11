Jandarma ve MASAK'tan 14 ilde büyük operasyon! 22 milyar TL hesap hareketliliği tespit edildi

Jandarma ve MASAK koordinasyonunda 14 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, siber suçlar ve tefecilik yaptıkları belirlenen 112 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen finansal incelemeler sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 22 milyar Türk Lirası tutarında para hareketliliği tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı, 14 il merkezli olarak "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, siber güvenlik kanununa muhalefet ve tefecilik" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 112 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HESAPLARDA 22 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

Soruşturmanın finansal inceleme ayağında çarpıcı veriler ortaya çıktı. İlgili birimler tarafından yapılan hesap ve mal varlığı denetimlerinde, operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar Türk Lirası tutarında para hareketliliği tespit edildi.

SUÇ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin faaliyet gösterdiği suç alanları ve yöntemleri de yürütülen soruşturma ile netleşti. Zanlıların, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri, sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilere yetkisiz erişim sağladıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları belirlendi.

ÇOK KURUMLU ORTAK KOORDİNASYON

Geniş çaplı operasyon, güvenlik ve adli kurumların ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Süreç; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının eş güdümlü koordinasyonuyla yürütüldü.

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı, operasyonu gerçekleştiren birimleri tebrik ettiği açıklamasında suçla mücadele vurgusu yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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