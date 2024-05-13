Jeoloji Mühendisi Kuruçay'dan dikkat çeken fay çıkışı: Diri fay yok bindirme fay var

Yer bilimci Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş merkezde diri fayın olmadığını, bindirme fayın olduğunu söyledi. Şehir merkezinde fay olsaydı, parça parça olurduk diyen Kuruçay, "Bindirme kuşaklarında genellikle enerji birikmez ancak o bindirmenin oluşması esnasına bir fay ya da enerji biriktirecek bir fay oluştu ise orada enerji birikir. Şehir merkezinde tarihsel kaydı olan hiçbir deprem yoktur" ifadelerini kullandı.

6 Şubat felaketinin neden olduğu korku ve panik sürdüğü gibi yer bilimciler bölgedeki son duruma ilişkin çalışmalarına da devam ediyor. Kahramanmaraş'ta şehir merkezinde başlatılan çalışmalarda fay zonu çıkarıldığını ve fay zonuna bağlı uygun olmayan alan diye ortaya çıkarılan alanların oluşturulduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, çalışmanın yanlış olduğunu,şehir merkezinde herhangi bir diri fayın olmadığını ifade etti.

Kuruçay, "Kahramanmaraş’ta büyük bir felaket yaşadık. Maalesef 24 Mayıs’ta 3 ay gibi kısa bir zamanda daha Kahramanmaraş’ta merkezde biz enkazlarımızla ve yakınlarımızın acısıyla uğraşır iken maalesefüç ay gibi kısa bir zamanda Kahramanmaraş zonu diye bir zon oluşturuldu.

'BİNDİRME FAYI TERS FAYI DEĞİL'

Daha sonra fay zonundan dolayı da uygun olmayan alan diye bir alan tespit edildi. Kahramanmaraş Belediyesinin, Valiliğin, bütün resmi kurumların elleri kolları bağlandı hala Kahramanmaraş şu anda telaş içerisinde. Kahramanmaraş’ın merkezinden geçen fay zonu denen fay uygun olmayan alanlara dayanak gösterdikleri fay, bütün bilim adamlarının hazırladığı raporlarda Ahır Dağı bindirme fayı diye geçer ve ters fay diye de geçmez.

'NOKTA DAHİ ARTÇI KAYDEDİLMEDİ'

Bindirme kuşaklarında genellikle enerji birikmez ancak o bindirmenin oluşması esnasına bir fay ya da enerji biriktirecek bir fay oluştu ise orada enerji birikir. Şehir merkezinde tarihsel kaydı olan hiçbir deprem yoktur. Üstelik aletsel döneme geçtiğimizde de fay zonu denilen yerlerde yaklaşık içini kat eden yerde bir nokta dahi artçı kaydedilmemiştir" dedi.

Yer bilimci Mehmet Kuruçay

'MERKEZDE FAY OLSAYDI ŞEHİR PARÇA PARÇA OLURDU'

Şehir merkezinde fay olmadığı için hiç artçı depremin kaydedilmediğini söyleyen Kuruçay, "Kahramanmaraş’ın merkezinde bir tane dahi artçı deprem kaydedilmedi. Eğer burada bir fay olsaydı bu şehri parça parça ederdi.

DİRİ FAY YOK BİNDİRME FAY VAR

Çalışmaları yapan bütün insanların ortak mutabakatı şudur, 'Kahramanmaraş’ta diri fay yok, sadece bindirme fay vardır.' Maalesef uygun olmayan alanlara konulan fayları normal fay diye gösteriyorlar. Şu anda maalesef 'uygun olmayan 1' ve 'uygun olmayan 2' şeklinde alanlar icat edilmiştir.

Bu alanlar heyelan ilan edilmiş eğer burada heyelan olsaydı bu binaların hiçbiri yerinde kalmazdı. Özellikle gündüz depremimde o ondülasyon gördük ve eğer bir hareket olsaydı bu binaların hiçbiri olmazdı. Uygun olmayan alan dedikleri yerlerde şu anda insanlar yaşıyor binlerce binalar içinde yaklaşık 200 bin insan yaşıyor. Uygun olmayan alan diyenler bize şunu dese, ‘burada kat problemi var’ yani taşıyamayacağı kadar yük yüklediyseniz o binalar zaten ağır hasar gördü" diye konuştu.