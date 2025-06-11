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Kâbe'ye hüzünlü veda! Hacılar mukaddes topraklardan yurda dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kâbe&#039;ye hüzünlü veda! Hacılar mukaddes topraklardan yurda dönüyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kâbe’de tavafın yanı sıra namaz kılan, Kur’ân-ı kerim okuyup dua eden hacıları ayrılık hüznü sardı. Hacıların bir kısmının dönüş yolculuğu bugünden itibaren başlayacak.

ABDÜLHAKİM ARVAS - Dünyanın çeşitli ülkelerinden İslam’ın şartlarından birini tamamlayarak hacı olmak için mukaddes topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Arafat ve Müzdelife’de Kurban Bayramı’nda şeytan taşlama görevlerini yerine getiren müminler, veda tavafı yaptıktan sonra kutsal topraklardan ayrılmaya başladı. Türkiye’den kafilelerle hareket ederek mübarek topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine’ye bir kısmı ise Mekke’ye ulaşmıştı.

Mekke’ye gelen hacılar dünden itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine’ye gitmeye başladı. Kurban Bayramı öncesinde Medine’den Mekke’ye gelen kafi leler ise Mekke’ye veda ederek Cidde’den hava yoluyla Türkiye’ye dönecek. Hacıların mukaddes topraklardan yurda dönüşü bugün itibarıyla başlıyor. Son kafi le ise Mekke’den 4 Temmuz’da, Medine’den 7 Temmuz’da hareket edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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