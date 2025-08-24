Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak

Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla yarın Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacak. Kabine Toplantısı da geçen yıl olduğu gibi Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi dolayısıyla yarın Bitlis'e gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin deAhlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağı öğrenildi.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır. Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.

Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

