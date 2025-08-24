Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi dolayısıyla yarın Bitlis'e gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin deAhlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağı öğrenildi.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır. Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.

Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.