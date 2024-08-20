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Kaçak keçi avcılarına ceza yağdı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaçak keçi avcılarına ceza yağdı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de nesli tükenmekte olan yaban keçilerini avlayan avcılara 699 bin 236 TL cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen etler görevliler tarafından imha edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hakkari İl Şube Müdürlüğü, arazide duyulan silah sesleri üzerine gelen ihbar ile operasyon düzenledi.

Kaçak keçi avcılarına ceza yağdı! - 1. Resim

KAÇAK ET VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda park halindeki araçta bulunan 8 kişi, bir adet silah ve 20 kilogram civarında et olduğu tespit edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda etin dağ keçisi eti olduğu şahıslar tarafından beyan edilmesi üzerine et ve silaha el konulurken, gerekli idari yaptırım işlemleri yapıldı. Etler veteriner raporu neticesinde imha edilerek av silahlarına el konuldu. 

Dağ keçisi tazminat bedeli 650 bin TL, suçu üstlenen 3 kişi içinde her biri için 16 bin 412 TL toplam olarak 49 bin 236 TL, toplamda 699 bin 236 TL idari para cezası tazminat ve idari para cezası işlemi yapılmıştır. Elinde silah olup takozu olmayan avlakta ateş eden şahıs içinde ayrıca 10 bin 689 TL idari para cezası uygulanacak.

Kaçak keçi avcılarına ceza yağdı! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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