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Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Emirdağ, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar hurdaya döndü. Feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Emirdağ ilçesi Ağılcık köyü yakınlarında H.A., yönetimindeki 03 HS 240 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen A.T.'nin kullandığı 03 ET 673 plakalı otomobille çarpıştı.

ŞARAMPOLE UÇTULAR

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole devrilirken, kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile D.Y. isimli şahsı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan A.T. ve D.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, H.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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