Kahramanmaraş yine sallandı! AFAD ilk verileri açıkladı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. AFAD saat 12:52 meydana gelen Göksun merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verilerini paylaştı.
Bayram öncesi korkutan deprem haberleri gelmeye devam etti. Sabah Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Kahramanmaraş sallandı. AFAD Göksun merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
KAHRAMANMARA YİNE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Göksun olarak duyuruldu. Saat 12:52'de meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi