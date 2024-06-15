Kahramanmaraş yine sallandı! AFAD ilk verileri açıkladı

Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. AFAD saat 12:52 meydana gelen Göksun merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verilerini paylaştı.

Bayram öncesi korkutan deprem haberleri gelmeye devam etti. Sabah Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Kahramanmaraş sallandı. AFAD Göksun merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

KAHRAMANMARA YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Göksun olarak duyuruldu. Saat 12:52'de meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.