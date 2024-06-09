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Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den kritik 'stres transferi' açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür&#039;den kritik &#039;stres transferi&#039; açıklaması

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Savrun Fayına dikkat çekti. Görür, söz konusu fayın stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Yurdun birçok bölgesinde aktif fay hattı bulunurken, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Naci Görür'den yeni açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

'STRES TRANSFERİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, depremin Savrun ve Çardak fayları arasında gerçekleştiğini belirterek, 6 Şubat depreminin de Çardak Fayı üzerinde olduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Görür, "Arkadaşlar, bugün Göksun-Acıelma/Kahramanmaraş’ta 4,3 sığ bir deprem oldu. Deprem Savrun Fayının Göksun yakınlarında Çardak Fayı ile kesişme bölgesinde. 6 Şubat 7,6 depremi Çardak Fayı üzerinde olmuştu. Savrun Fayının stres transferi ile belirli bir oranda yüklenmiş olabileceğini düşünüyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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