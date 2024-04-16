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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede şiddetli artçılar yaşanmaya devam ediyor. Malatya'da dün gece yaşanan 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem ait son dakika AFAD ve Kandilli verilerini paylaştı.

MARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, 17:35 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi. 2.7 olarak ölçülen deprem yerin 5.0 km derinliğinde yaşandı. 

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu - 1. Resim

AFAD ise depremin yerin 12.98 km derinliğinde yaşandığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu - 2. Resim

Depremde mal ve can kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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