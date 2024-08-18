Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Mersin sona Şanlıurfa...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Ağustos 2024 13:39 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 14:11 - Güncelleme:

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İş kazaları ölümleri de beraberinde getirdi. Mersin'de bir genç açtıkları kuyuya düştü. Talihsiz adam arkadaşları tarafından 40 metrelik kuyudan çıkarılırken hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir haber de Şanlıurfa'dan geldi. Atatürk Barajı'nda çalışan saha güvenlik görevlisi yüksekten düşerek öldü.