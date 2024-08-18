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Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Mersin sona Şanlıurfa...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Mersin sona Şanlıurfa...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İş kazaları ölümleri de beraberinde getirdi. Mersin'de bir genç açtıkları kuyuya düştü. Talihsiz adam arkadaşları tarafından 40 metrelik kuyudan çıkarılırken hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir haber de Şanlıurfa'dan geldi. Atatürk Barajı'nda çalışan saha güvenlik görevlisi yüksekten düşerek öldü.

İki aile aldıkları haberle yıkıldı. Farklı illerde yaşayan iki adamın sonu aynı oldu. İlk olay Mersin'de yaşandı. 30 yaşındaki Eray Yıldırım, ayağı takılınca açtıkları suyu kuyusuna düştü. 

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Mersin sona Şanlıurfa... - 1. Resim

 Yaklaşık 40 metrelik su kuyusuna düşen Yıldırım'ın kurtarılması için arkadaşları çalışma yaparken durum jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Mersin sona Şanlıurfa... - 2. Resim

 

Çevredekilerin de yardımı ile kuyudan çıkarılan gencin öldüğü belirlendi. 

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Mersin sona Şanlıurfa... - 3. Resim

BİR HABER DE ŞANLIURFA'DAN GELDİ

Şanlıurfa'da da benzer bir kaza yaşandı. Atatürk Barajı'nda çalışan saha güvenlik görevlisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İddiaya göre, barajda saha güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran (44), dengesini kaybederek yüksekten kayalık bir alana sırtüstü düştü.

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Mersin sona Şanlıurfa... - 4. Resim

Bağıran'ın düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Serdar Bağıran'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Serdar Bağıran, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bağıran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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