Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Koç açıklaması! "Kabul etmiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe-Fenerbahçe maçında saldırıya uğrayan Ali Koç'la ilgili bir açıklama yaptı. Yaşanan saldırıyı kınayan TFF, "Misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz." ifadeleriyle de Ali Koç'u eleştirdi.

Erman Toroğlu'ndan saldırıya uğrayan Ali Koç'a sert sözler! "Senin orada ne işin var?

Erman Toroğlu'ndan saldırıya uğrayan Ali Koç'a sert sözler! "Senin orada ne işin var?

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaştı. 2-2 sona eren müsabakaya damga vuran olay ise Ali Koç'un saldırıya uğraması oldu. Koç'a saldıran Fatih Özkan ev hapsiyle cezalandırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Koç'a yapılan saldırıyı kınayan ve çirkin bulan TFF, aynı zamanda Koç'un sahaya girmesinin de yanlış olduğunu ifade etti.

İşte TFF'nin açıklaması...

"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında Futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."