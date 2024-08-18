Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan yakalandı

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan yakalandı. Şüpheli Fatih Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSU SONRASI GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

"BİZE HER YER TRABZON..."

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın Göztepe yöneticisi değil kulüpte görevli olduğu açıklanmıştı. Özkan'ın 2016 yılında 3 büyükler ile ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.

Sosyal medya profilinde Trabzonlu olduğu yazan Özkan'ın paylaşımlarında da Trabzonspor detayı dikkat çekti.

Özkan'ın paylaşımı şöyle: Sen stadı yakacaksın güvenlik güçlerini döveceksin kamu malına Esnafın malına zarar vereceksin sonra çıkıp bunlar futbol terörü en ağır cezayı verin diye demeçler vereceksin bu ülkede futbol terörü yıllardır İstanbul'da üç büyük denilen futbolu yönetmeye çalışan şerefsizler bizler salak değiliz akıllı olun BIZE HERYER Trabzon bursa Sakarya Göztepe Karşıyaka Karabük...