Erman Toroğlu'ndan saldırıya uğrayan Ali Koç'a sert sözler! "Senin orada ne işin var?

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maça Ali Koç'a yapılan saldırı damga vurdu. İkinci yarının başında sarı-lacivertli taraftarların olduğu bölgeye giden ve stadın içine giren Koç, sırtından aldığı darbeyle yere düştü. Yaşanan olayı değerlendiren Erman Toroğlu, Koç'la ilgili olay açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona ererken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saldırıya uğraması mücadelenin önüne geçti.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Koç'a yapılan saldırıyı Ekol Tv'de değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı.

ALİ KOÇ'A ELEŞTİRİ! "DAHA ÖNCE DE..."

İşte Toroğlu'nun o sözleri...

Çok kalabalık orası kim kime dum duma derler ya öyle. Ali Koç'u iten beyaz tişörtlü bu adam kim, sahaya nasıl girdi? Bunlar olduğu zaman işte olaylar oluyor.

Ali Koç, senin orada ne işine var? Sen Fenerbahçe başkanısın, oraya girme, başkasını gönder. Sen öyle bir yerde girmelisin ki maç bitmeli. Mourinho belki oyuncu değiştirecekti, bu olay olunca kafası dağıldı bu da olabilir.

Allah'tan futbolcular olaya girmedi. Sezona bitirdiğimiz yerden başladık. Ben de alırım, "Stadyum içi görevli" kartı girerim o zaman sahaya? Konya- Fener maçında böyle işler benim başıma geldi.

Ben başkan olsam sahaya inmezdim. Bunu yeni yapmıyor Ali Koç. Galatasaray stadına da gitti. Rize'de de indi sahaya. Ağır abi olacak ama çaktığın zaman oturtacaksın. İyi niyetli ama Ali Koç'un öfke sorunu var.

Türk futbolunun rezaleti, pozisyon falan kalmadı, neleri konuşuyoruz. Sezon başı daha, bu nasıl iş hocam?