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Göztepe - Fenerbahçe maçının ikinci devresinde saha karıştı! Ali Koç yere düştü

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Göztepe - Fenerbahçe maçının ikinci devresinde saha karıştı! Ali Koç yere düştü

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçın ikinci yarısında ilginç anlar yaşandı. İlk yarı sonrası deplasman bölümünde yer alan taraftarların yanına giden Ali Koç'a Göztepe taraftarlarının olduğu bölümden yabancı madde atıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe ile oynana maçın ilk devresinde deplasman bölümündeki taraftarların yanına gitmişti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kendisine ayrılan yere geçen Koç'a Göztepe taraftarlarının olduğu bölümden su şişeleri atıldı.

Kendisine gelen yabancı cisimlerden sonra Ali Koç, yere düşerek talihsiz bir an yaşadı. 

Güvenlik görevlileri taraftarlara engel olarak olayı yatıştırdı.

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Düzenleyen:  - Spor
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