Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor! İzmir'de dev mücadele
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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, İzmir'de kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşıyor.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, maç kadrosunda yer almadı.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE 11'LER
Göztepe: Arda Özçimen, Helton, Kubilay, Anthony, Miroshi, Doğan Erdoğan, Koray Günter, Nielsen, Djalma, Romulo, Bomawoko
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Jayden, Szymanski, İsmail, Tadic, Maximin, En-Nesyri, Dzeko