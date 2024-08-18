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Hamas sözcüsü Hamdan ABD medyasının yüzüne söyledi: Öldürülen binlerce Filistinliyi görmediniz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hamas sözcüsü Hamdan ABD medyasının yüzüne söyledi: Öldürülen binlerce Filistinliyi görmediniz

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD medyasına konuşan Hamas Sözcüsü Hamdan, Hamas'ı suçlayan gazeteciye "İsraillilerin 20 yıl içinde binlerce Filistinliyi öldürdüğünü görmediniz. Sadece Filistinliler İsraillileri öldürüyormuş gibi bahsediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. 

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü zulmü dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD'li yayın kuruluşu CNN, Hamas Sözcüsü Usame Hamdan ile röportaj yaptı. 

Bölgedeki saldırılara ilişkin soruları cevaplayan Hamdan, ABD medyasını önyargılı olmakla suçlayarak, “İsrail'in yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup duymadığımızı sorduğunuzda bana öyle geliyor ki İsraillilere Filistinlileri öldürme hakkı veriyorsunuz. İsrail'in 76 yıldır Filistinlileri öldürdüğünü anlamalısınız” dedi.

"FİLİSTİNLİLERİ GÖRMÜYORSUNUZ"

Hamdan 20 yıldır bölgedeki durumu izlediğini belirten ve Hamas’ı suçlayan gazeteciye verdiği cevapta, çatışmaları sadece İsrail’in gözünden gördüğünü söylerken, “İsraillilerin 20 yıl içinde binlerce Filistinliyi öldürdüğünü görmediniz” ifadelerini kullandı.

Hamdan, “Filistinlilerin öldürülmesinden sanki hiçbir şey yokmuş gibi ve sadece Filistinliler İsraillileri öldürüyormuş gibi bahsediyorsunuz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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